Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Spritztour mit gestohlenem Radlader durch Schauenburg: Streife nimmt 21-Jährigen fest

Kassel (ots)

Schauenburg: Eine Spritztour mit einem gestohlenen Radlader leisteten sich am Samstagabend drei junge Männer in Schauenburg. Die Freude über ihr neues Gefährt währte jedoch nur kurz. Eine Streife des Polizeireviers Süd-West nahm bei der Fahndung einen 21-Jährigen aus Schauenburg fest. Er steht im Verdacht, das Baufahrzeug geknackt und gefahren zu haben, wobei er offenbar von zwei 14 und 16 Jahre alten Jugendlichen begleitet wurde. Der 21-Jährige, der nicht über die nötige Fahrerlaubnisklasse "L" verfügt, muss sich nun wegen unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und weiteren Verkehrsverstößen verantworten.

Die Meldung darüber, dass Jugendliche mit einem Radlader von einer Baustelle in der Straße "Wahlgemeinde" im Ortsteil Hoof weggefahren sind, erreichte die Kasseler Polizei am Samstagabend gegen 22:10 Uhr. Die sofort eingeleitete Fahndung führte dazu, dass das Baufahrzeug von "JCB" wenige Minuten später auf einem Gelände in Elgershausen aufgefunden werden konnte. In der Nähe schnappte die Streife zudem das Trio, auf das die Beschreibung der besagten "Jugendlichen" zutraf. Im weiteren Verlauf fanden die Beamten schließlich bei dem 21-Jährigen ein Werkzeug, mit dem er den Radlader offenbar geknackt hatte. Wie die Befragung der drei jungen Männer ergab, war man zuvor am Wochenende wohl schon einmal unbefugt mit dem Baufahrzeug unterwegs gewesen. Nun hätten sie das Fahrzeug nur wieder auftanken und dann zurückbringen wollen. Die beiden Jugendlichen wurden im Anschluss an ihrer Wohnanschrift an ihre Eltern übergeben. Den 21-Jährigen entließen die Beamten erst nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

