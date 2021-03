Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Bei Flucht ins Bahngleis gestürzt

Stuttgart (ots)

Ein 26-Jähriger ist am heutigen Freitagmorgen (12.03.2021) gegen 09:30 Uhr während seiner Flucht am S-Bahnsteig des Stuttgarter Hauptbahnhofs zusammen mit einem Fahrkartenkontrolleur in den Gleisbereich gestürzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war der eritreische Staatsangehörige zunächst offenbar ohne gültigen Fahrschein in einer S-Bahn der Linie S1 durch den Prüfdienst angetroffen worden. Nachdem die S-Bahn am Stuttgarter Hauptbahnhof ankam, versuchte der Fahrgast vor dem Kontrolleur zu flüchten, wobei er nahe der gegenüberliegenden Bahnsteigkannte entlang davonlief. Als der ebenfalls 26 Jahre alte Prüfdienstmitarbeiter den Tatverdächtigen während seiner Verfolgung zu fassen bekam, verloren beide das Gleichgewicht und stürzten zusammen in den Gleisbereich. Der Lokführer einer kurz darauf einfahrenden S-Bahn erkannte die Gefahrensituation und brachte mithilfe einer Schnellbremsung den Zug rechtzeitig zum Stillstand. Der unverletzte Bahnmitarbeiter sowie der Tatverdächtige, welcher im Anschluss mit leichten Verletzungen an Händen und Beinen in ein Krankenhaus verbracht wurde, konnten letztlich selbstständig den Gleisbereich auf den Bahnsteig verlassen. Die Bundespolizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts des Erschleichens von Leistungen sowie der Gefährdung des Bahnverkehrs.

