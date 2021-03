Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Einkaufswagen auf Gleise gelegt

Oberkochen (ots)

Zwei unbekannte Täter habe am gestrigen Montagabend (15.03.2021) gegen 17:40 Uhr einen Einkaufswagen auf die Bahngleise zwischen Ober- und Unterkochen gelegt und dadurch einen Regional-Express beschädigt. Der Triebfahrzeugführer des Regionalzuges Richtung Ulm hatte zunächst auf Höhe des Carl-Zeiss-Stadions ins Oberkochen einen Gegenstand im Gleisbett bemerkt und in der Folge eine Schnellbremsung eingeleitet. Trotz der umgehenden Maßnahme konnte letztlich ein Überfahren des Einkaufswagens nicht mehr verhindert werden. Der Regionalzug musste im Anschluss aufgrund seiner Beschädigungen in eine Werkstatt nach Ulm gezogen werden. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Die etwa 30 im Zug befindlichen Reisenden verblieben trotz des Vorfalls unverletzt. Durch die Sperrung des betroffenen Streckenabschnitts kam es allerdings zu bahnbetrieblichen Verzögerungen. Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich zum Tatzeitpunkt zwei Kinder bzw. Jugendliche auf der angrenzenden Aalener Straße und filmten offenbar das Geschehen mit ihrem Handy. Einer der beiden Jungen im Alter von etwa 12 bis 15 Jahren soll zur Tatzeit mit einer weißen Jogginghose bekleidet gewesen sein. Die Bundespolizei hat inzwischen die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen. Zeugen, die zum Zeitpunkt des Vorfalls insbesondere im angrenzenden Wohngebiet Auffälligkeiten festgestellt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Aufenthalte im Gleisbereich lebensgefährlich sind. Züge nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Selbst bei einer sofort eingeleiteten Notbremsung kommen Züge erst nach mehreren hundert Metern zum Halt (Der Bremsweg eines Zuges bei 100 km/h beträgt bis zu 1.000 Meter). Weitere Informationen dazu unter: https://www.bundespolizei.de/Web/DE/02Sicher-im-Alltag/04Sicher-auf-Bahnanlagen/01_Eigene-Vorsicht/Eigene-Vorsicht_node.html

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell