Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mutmaßliche Graffiti-Sprayer festgenommen

Herrenberg (ots)

Ein 19-Jähriger und ein 17-Jähriger wurden am gestrigen Dienstagabend (16.03.2021) gegen 22:00 Uhr am Bahnhof Herrenberg festgenommen, nachdem sie zuvor mehrere S-Bahnen mit Graffiti besprüht hatten. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn konnten zunächst die beiden Tatverdächtigen sowie einen weiteren bislang unbekannten Mann dabei beobachten, wie sie offenbar mehrere S-Bahnen in der Abstellgruppe des Bahnhofs Herrenberg mit Graffiti besprühten. Als die jungen Männer die Bahnmitarbeiter bemerkten, versuchten sie wohl über die Gleise zu flüchten. Der 17-jährige Tatverdächtige konnte jedoch durch das Sicherheitspersonal bis zum Eintreffen einer alarmierten Streife der Bundespolizei festgehalten werden. Der 19 Jahre alte deutsche Staatsangehörige flüchtete zwar zunächst, wurde jedoch kurze Zeit später im Rahmen der Fahndung durch eine Streife der Landespolizei vorläufig festgenommen. Bei den anschließenden Durchsuchungen der Tatverdächtigen konnte jeweils diverses Beweismaterial aufgefunden und sichergestellt werden. Die Bundespolizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts der Sachbeschädigung gegen die beiden jungen Männer sowie gegen den bislang unbekannten geflüchteten Begleiter.

