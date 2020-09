Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A 98

Landkreis Konstanz) Herabgefallene Ladung beschädigt zwei Autos (09.09.2020)

A 98 / Kreuz Hegau (ots)

Ein auf der Autobahn 98 liegendes, scharfkantiges Blech, beschädigte am Mittwoch gegen 11.15 Uhr zwei Fahrzeuge, die darüberfuhren. Das etwa 1,50 m x 0,70 m große Blech lag kurz vor dem Kreuz Hegau auf der linken Fahrspur von Stockach kommend in Richtung Singen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro. Personen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733/9960-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell