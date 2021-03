Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Leschede - Zeugen gesucht

Leschede (ots)

Am 24.Februar wurde zwischen 11 und 15 Uhr in einem Wohngebiet in Leschede im Bereich des dortigen Sportplatzes ein schwarz-weißer Kater vermutlich mit Reizgas besprüht. Als der Kater zu seinen Haltern zurückkehrte, zogen auch diese sich bei der Versorgung des Tieres leichte Verletzung zu. Die Polizei Emsbüren sucht Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern geben können. Sie werden gebeten sich unter der Rufnummern 05903/703190 zu melden.

