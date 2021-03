Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Unfall endet glimpflich

Papenburg (ots)

Am Donnerstagmorgen ist es gegen 08.00 Uhr auf der Oldenburger Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Personen wurden dabei verletzt. Der 37-jährige Fahrer eines Opels war in Richtung B401 unterwegs, als er nach links in die Gutshofstraße abbiegen wollte. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Hyundai. Die Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Der Fahrer des Opel sowie die 33-jährige Fahrerin des Hyundai wurden hierbei verletzt und mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn wurde die Straße bis ca. 09.30 Uhr voll gesperrt.

