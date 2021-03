Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Ringe - Ford beschädigt

Ringe (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 13.30 Uhr auf der Emlichheimer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei geriet kurz vor der Ortschaft Ringe ein weißer Lkw mit Planenaufbau in den Gegenverkehr und touchierte den Außenspiegel eines in Richtung Neuenhaus fahrenden Ford Transit. Der Lkw-Führer verließ die Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeidienstelle in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell