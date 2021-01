Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Bad Bergzabern (ots)

Steinfeld Am Montagmorgen gegen 10:00 Uhr kam es auf der L546 in Steinfeld zu einer Unfallflucht. Eine 45-jährige Frau aus dem Kreis Südwestpfalz befuhr die L546, als ihr ein Linksabbieger vom Parkplatz des WASGAU-Marktes kommend die Vorfahrt nahm. Am Fahrzeug der Frau entstand ein Sachschaden von ca. eintausend Euro. Bei dem Unfallverursacher soll es sich um einen älteren Mann in einem silbernen oder grauen Kastenwagen gehandelt haben. Er entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

