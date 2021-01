Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Durchfahrtsverbot überwacht

Germersheim (ots)

Die vielen Rad-/ und Wanderwege ziehen gerade am Wochenende viele Naturfreunde in das Gebiet "Insel Grün" in Germersheim. Daher wurde gestern Nachmittag das dortige Durchfahrtsverbot überwacht. Insgesamt ignorierten zehn Autofahrer das Verbot und wurden vor Ort verwarnt.

