Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Garage in Brand geraten

Haselünne (ots)

Am Mittwochabend wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz in die Ringstraße in Haselünne alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet gegen 19.20 Uhr ein Roller in der Garage eines Einfamilienhauses in Brand. Anschließend kam es zu einem Vollbrand der Garage. Verletzt wurde niemand. Die Fassade des Wohnhauses wurde bei dem Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 100.000 Euro. Die Feuerwehren aus Haselünne und Herzlake waren mit neun Fahrzeuge und 52 Einsatzkräfte vor Ort.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell