Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Schmuckstücke in Wald gefunden

Bereits am 23. Februar Haben Passanten in einem Waldstück hinter dem Dienstgebäude der Stadtwerke Lingen diverse Schuckstücke gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei den Gegenständen um Diebesgut handelt. Der teils vergrabene Schmuck konnte bislang keinen Eigentümern zugeordnet werden. Hinweise nimmt die Dienststelle in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

