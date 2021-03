Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - VW beschädigt

Nordhorn (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 14.25 Uhr auf der Hakenstraße in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall. Dabei touchiert die bislang unbekannte Fahrerin eines anthrazitfarbenen Pkw beim Vorbeifahren einen roten VW Polo. Die Unfallverursacherin war in Richtung Rovenkampstraße unterwegs und soll circa 75 Jahre alt sein. Sie entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

