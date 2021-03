Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wesuwe - Zeugen gesucht

Wesuwe (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 19.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr der Süd-Nord-Straße in Wesuwe. Eine 35-Jährige war mit ihrem Ford in Richtung Neu Versen unterwegs. Ein ihr entgegenkommender Pkw-Fahrer schaltete das Fernlicht an und blendeten die Frau. Hierdurch übersah sie den Kreisverkehr und überfuhr diesen. Am Ford entstand ein Sachschaden. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Haren unter der Rufnummer 05932/72100 zu melden.

