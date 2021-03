Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisende belästigt und Polizisten angegriffen

Bietigheim-Bissingen (ots)

Ein 37-Jähriger hat am gestrigen Mittwochabend (17.03.2021) gegen 21:00 Uhr Widerstand gegen polizeilichen Maßnahmen am Bahnhof in Bietigheim-Bissingen geleistet. Einsatzkräfte der Landespolizei waren zunächst aufgrund der Meldung über einen stark alkoholisierten und aggressiven Reisenden zu einer eingefahrenen Regionalbahn aus Stuttgart gerufen worden. Bereits einige Stunden zuvor war der Mann durch die Bundespolizei beanzeigt worden, weil er am Stuttgarter Hauptbahnhof Reisende belästigt und die daraufhin eingeschrittenen Sicherheitskräfte der DB körperlich angegriffen hatte. Bei Eintreffen der Beamten am Bahnhof Bietigheim zeigte sich der Mann auch gegenüber der Streife der Landespolizei weiterhin aggressiv, beleidigte diese mehrfach und schrie lautstark umher. Er wurde in der Folge zu Boden gebracht und gefesselt. Auf dem anschließenden Weg zum Dienstfahrzeug leistete der verhaltensauffällige 37-Jährige anhaltenden Widerstand gegen die Maßnahmen indem er versuchte sich aus der Fixierung herauszuwinden, den Polizeibeamten ein Bein stellte, sie fortwährend beleidigte und umherspuckte. Als der deutsche Staatsangehörige zu einem späteren Zeitpunkt einem Arzt vorgestellt wurde, trat er zudem einem der Polizisten gezielt gegen das Schienbein. Trotz der Tathandlungen des 37-Jährigen verblieben alle Beteiligten unverletzt. Bundespolizisten verbrachten den alkoholisierten und mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stehende 37-Jährigen letztlich in eine Fachklinik. Der im Landkreis Rastatt wohnhafte Mann muss nun mit einer Strafanzeige wegen des Verdachts der Beleidigung und Körperverletzung sowie des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte rechnen.

