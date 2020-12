Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Langen - Zeugen gesucht

LangenLangen (ots)

Langen - Zeugen gesucht Ein Radfahrer ist am Samstagmittag durch einen bislang unbekannten Fahrer eines Motorcrossrads am Bein leicht verletzt worden. Der junge Mann war gegen 14.00 Uhr auf dem Radweg der Lengericher Straße in Richtung Lengerich unterwegs, als ihm ein Motorcrossrad und ein weißes Quad entgegenkamen. Nachdem der Radfahrer die beiden Fahrzeugführer darauf hinwies, die Straße zu nutzen, kam es zu Streitigkeiten. Der Fahrer des Crossrads verletze den Radfahrer leicht, indem er gegen sein Bein fuhr. Anschließend entfernten sich die Unbekannten. Die Kennzeichen beider Fahrzeuge waren umgeklappt und nicht lesbar. Der ca. 18 Jahre alte Quadfahrer trug einen schwarzen Helm ohne Visier. Der Fahrer des Motorrads trug einen dunklen Helm mit Visier. An seinem Fahrzeug waren orangefarbene Bauteile montiert.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Rufnummer (05977)929210 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell