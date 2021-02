Polizei Düren

POL-DN: Vier Verletzte nach Verkehrsunfall

Düren (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Rheinstraße in Mariaweiler wurden Sonntagmittag vier Personen verletzt.

Gegen 13:30 Uhr befuhr ein 79-jähriger Dürener die Rheinstraße in Fahrtrichtung Birkesdorf. Aus ungeklärter Ursache geriet der Mann mit seinem Fahrzeug nach links in den Gegenverkehr. Dort stieß sein Auto frontal mit einem entgegenkommenden Wagen, gelenkt von einem 33 Jahre alten Mann aus Düren, zusammen. Ein hinter dem Unfallverursacher Fahrender konnte dessen Wagen nicht mehr ausweichen und stieß mit seinem Pkw gegen den des 79-Jährigen. Sowohl der 79-Jährige als auch der 33-Jährige wurden durch den Unfall schwer verletzt. Sie wurden zur stationären Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Beifahrerin des älteren (69 Jahre) und ein Kind aus dem Fahrzeug des jüngeren (sechs Jahre) wurde ebenfalls mit RTW in Krankenhäuser gebracht. Diese konnten sie jedoch nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der Fahrer des dritten unfallbeteiligten Pkw, ein 21-jähriger Dürener, blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden von circa 10.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Rheinstraße zeitweise gesperrt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell