Polizei Düren

POL-DN: Unfall: 82-jähriger Rennradfahrer auf Tagebaurandstraße verletzt

Niederzier (ots)

Am Samstagmittag wurde auf der Landesstraße 264 ein 82 Jahre alter Rennradfahrer aus Elsdorf bei einem von ihm unverschuldeten Unfall schwer verletzt. Der Senior musste anschließend in einem Krankenhaus stationär weiterbehandelt werden.

Um 12:40 Uhr hatte der Radler die L 264 aus Richtung Jülich in Fahrtrichtung Ellen befahren. Zur selben Zeit befuhr ein 22-Jähriger aus Nideggen mit einem Pkw die L 12 und bog nach rechts auf die L 264 in Richtung Ellen ab. Dabei hatte er jedoch den kurz zuvor bereits an der Einmündung vorbei gefahrenen Elsdorfer nicht wahrgenommen; unmittelbar nach dem Abbiegevorgang fuhr er auf den vorausfahrenden Fahrradfahrer auf.

Der Elsdorfer kam zu Fall und zog sich multiple Verletzungen zu. Zum Glück hatte er einen Schutzhelm getragen. Der Pkw-Fahrer erlitt einen Schock und wurde ebenfalls ins Krankenhaus verbracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L 264 bis kurz vor 14 Uhr gesperrt werden. Die Ermittlungen dauern an.

