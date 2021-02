Polizei Düren

POL-DN: Auffahrunfall führte zu zwei Verletzten und erheblichen Verkehrsstörungen

Merzenich (ots)

Am Freitag, den 19.02.2021 um 16:30 Uhr ereignete sich auf der B 264 im Rückstau vor der Ampelanlage am Valdersweg ein Verkehrsunfall. Ein 53jähriger Fahrzeugführer, der aus Düren kommend in Richtung Merzenich unterwegs war, musste aufgrund der voraufahrenden Fahrzeuge seinen PKW bis zum Stillstand verzögern. Auch der PKW einer 47jährigen Frau aus Merzenich, unmittelabr hinter dem 53 Jährigen, konnte abgebremst werden. Eine 39jährige Frau aus Düren erkannte den Verkehrsvorgang vor ihr zu spät und fuhr auf den PKW der 47jährigen Frau auf und schob diesen auf den PKW des 53 Jährigen. Bei diesem Verkehrsunfall wurden die beide Beteiligten aus Merzenich leicht verletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Verkehr wurde während der Dauer der Verkehrsunfallaufnahme teilweise abgeleitet.

