Polizei Düren

POL-DN: Pedelec-Fahrer angefahren

Jülich (ots)

In Koslar kam es am Donnerstagmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 46-jähriger Pedelec-Fahrer schwer verletzt wurde. Eine Auto-Fahrerin hatte ihn angefahren, als er entgegen der Fahrtrichtung auf einem Fahrradschutzstreifen unterwegs war.

Gegen 14:00 Uhr befuhr eine 28 Jahre alte Frau aus Jülich mit ihrem Pkw die Hasenfelder Straße und beabsichtigte, nach rechts auf die Kreisbahnstraße in Fahrtrichtung Barmen abzubiegen. Ihren eigenen Angaben zufolge nahm sie dabei den Pedelec-Fahrer gar nicht wahr, obwohl sie an dem für sie geltenden Stop-Schild ordnungsgemäß anhielt. Als sie zum Abbiegen ansetzte, kam es zum Zusammenstoß mit dem 46-Jährigen Jülicher, der aus Richtung Barmen kommend auf dem Fahrradschutzstreifen entlang der Kreisbahnstraße fuhr. Dies tat er allerdings auf der falschen Seite, also entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung, von wo aus er nach links in die Hasenfelder Straße abbiegen wollte.

Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge wurde der Pedelec-Fahrer so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Autofahrerin und ihr mitfahrendes Kleinkind blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell