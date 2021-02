Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Schuppen und Wohnhaus

Jülich (ots)

Unbekannte Täter suchten am Donnerstagvormittag ein Grundstück in Welldorf auf. Sie drangen in die Wohnräume ein und entwendeten Schmuck und Bargeld.

In der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 14:00 Uhr nutzten der oder die Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner aus und begaben sich zunächst in den Garten des Hauses an der Cremannsgasse. Dort brachen sie einen Holzschuppen auf und entnahmen hieraus Werkzeuge, mit denen sie anschließend eine Terrassentür aufbrachen. In den Wohnräumen suchten die Unbekannten nach Wertsachen. Ersten Erkenntnissen zufolge konnten sie mit ihrer Beute in Form von Schmuck und Bargeld unerkannt entkommen.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und leitete die Ermittlungen ein. Haben Sie am Donnerstagvormittag, möglicherweise besonders in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr, etwas Verdächtiges bemerkt, das mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnte? Bitte wenden Sie sich mit Ihren Hinweisen an die Notrufnummer 110.

