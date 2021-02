Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall auf der B 56: Leicht verletzt und 18.000 Euro Schaden

Düren (ots)

Am Mittwochvormittag kam es auf der B 56 an der Anschlussstelle zur BAB 4 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw- und einem Pkw-Fahrer, bei dem der Autofahrer leicht verletzt wurde. Die B 56 in Richtung Jülich musste gesperrt werden.

Gegen 10:05 Uhr befand sich der 44-jährige Autofahrer auf der B 56 in Fahrtrichtung Jülich. Im Bereich der Autobahnauffahrten zur BAB 4 schlug die Ampel gerade von rot auf grün um, so dass der Fahrer, seiner Aussage nach, mit angepasster Geschwindigkeit auf die Kreuzung zu fuhr, die er geradeaus passieren wollte.

An der gleichen Ampel wollte ein von Jülich aus kommender Lkw-Fahrer nach links auf die Autobahn in Richtung Köln abbiegen. Seine Ampel schlug gerade von grün auf rot um. Da der 38-jährige Lastkraftwagenfahrer jedoch bereits mit dem Abbiegevorgang begonnen hatte, setzte er diesen auch fort. Das nahm der Autofahrer aus Köln zu spät wahr. Er konnte nicht rechtzeitig abbremsen oder ausweichen und fuhr frontal in den Auflieger des Lkws.

Hinzugerufene Rettungskräfte brachten den Mann zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer aus Belarus blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 18.000 Euro.

Die B 56 musste für die Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten gesperrt werden. Auch die Auffahrten zur BAB 4 konnten zeitweise nicht genutzt werden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell