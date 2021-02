Polizei Düren

POL-DN: Im Kreuzungsbereich zusammengestoßen

Düren (ots)

Zu einem Zusammenstoß zweier Pkw kam es am Dienstagmittag. Vorangegangen war nach übereinstimmenden Zeugenaussagen die Missachtung einer roten Ampel.

Gegen 13:40 Uhr wollte ein 50-jähriger Autofahrer von der Rurstraße aus geradeaus in die Elberfelder Straße fahren. Er wartete zunächst als zweites Fahrzeug an der dortigen Ampel bei Rot. Als diese auf Grün sprang, fuhr er los. Für ihn unerwartet stieß dann von rechts ein Auto gegen seinen Wagen. Mehrere Zeugen gaben anschließend gegenüber den Polizeibeamten an, dass der 50-Jährige definitiv bei Grün in die Kreuzung eingefahren sei. Offensichtlich hatte die Unfallverursacherin, eine 47 Jahre alte Frau aus Düren, das Rotlicht für ihre Fahrtrichtung nicht beachtet. Sie war aus Richtung Monschauer Straße kommend auf der Aachener Straße stadteinwärts unterwegs gewesen. Den Beamten gegenüber gab sie an, sich den Unfall nicht erklären zu können. Während der Mann angab, unverletzt zu sein, musste die Frau mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht werden, wo sie zur Kontrolle stationär aufgenommen wurde. Beide Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. die Feuerwehr nahm auslaufende Betriebsstoffe auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 10000 Euro.

