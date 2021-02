Polizei Düren

POL-DN: Unbekannte knacken Parkscheinautomaten

Düren / Heimbach (ots)

In der Nacht zu Dienstag brachen unbekannte Täter einen Parkscheinautomaten in einem Parkhaus an der Kuhgasse auf. In Heimbach wurde in den letzten Tagen ebenfalls Geld aus einem Parkscheinautomaten entwendet.

Ein Mitarbeiter des Parkhauses in Düren verständigte am frühen Montagmorgen die Polizei und meldete den Aufbruch. Augenscheinlich hatten die Täter das Debitkartenfach des Automaten auf der ersten Etage des Parkhauses aufgebrochen. Wieviel Beute sie machten, ist noch unklar, allerdings werden die Automaten im Parkhaus täglich geleert. Zudem ist eine Videoüberwachungsanlage aktiv.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich zwischen Donnerstagnachmittag und Montagmorgen in Heimbach. Auf dem gebührenpflichtigen Wanderparkplatz an der Hengebachstraße brachen Unbekannte den Parkscheinautomaten auf und erbeuteten eine noch nicht ermittelte Summe Bargeld aus dem Inneren.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Aussagen zu einem der Tathergänge machen können oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der 02421 949-6425 zu melden.

