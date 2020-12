Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fahrer nach Alleinunfall flüchtig

53919 Weilerswist-Metternich53919 Weilerswist-Metternich (ots)

Zeugen erkannten Sonntagabend (20 Uhr) einen verunfallten Pkw an der Kreisstraße 33 zwischen Rösberg und Metternich. Sie informierten den Rettungsdienst und die Polizei. Am Fahrzeug befand sich eine Person, die angab, nicht verletzt zu sein. Als einem Mann offenbart wurde, dass unter anderem auch die Polizei verständigt wurde, flüchtete er in Richtung Rösberg. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Eigentümer des Fahrzeuges dieses als gestohlen gemeldet hatte. Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde dem vermeintlichen Geschädigten eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell