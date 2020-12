Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Querenden E-Bike-Fahrer übersehen

53937 Schleiden53937 Schleiden (ots)

Freitagnachmittag (14.43 Uhr) befuhr ein 57-Jähriger aus Schleiden mit seinem Pkw die Landstraße 207 von Herhahn kommend. Nach eigenen Angaben wollte er nach rechts auf die Gemünder Straße in Richtung Zentrum abbiegen. Dabei übersah er offenbar eine die Gemünder Straße querende E-Bike Fahrerin. Sie war mit ihrem Rad auf dem linksseitigen Radweg in Richtung Olef unterwegs. Sie wollte die Landstraße 207 auf dem gekennzeichneten Radstreifen queren. Durch den Zusammenstoß stürzte die 58-Jährige aus Schleiden auf die Fahrbahn. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus.

