POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

1. Nach Streit Stichverletzung am Bein, Wiesbaden, Luisenplatz, 08.04.2020, 23:30 Uhr

(He)Gestern Abend kam es, den Angaben eines 37-jährigen Mannes zufolge, an der Bushaltestelle "Luisenplatz" zu einer Auseinandersetzung zwischen ihm und einer circa 6-köpfigen Gruppe von Männern, in dessen Verlauf der 37-Jährige mutmaßlich mit einem Stichwerkzeug verletzt wurde. Der Geschädigte wurde gegen 00:20 Uhr der vergangenen Nacht im Einmündungsbereich Rheinstraße, Oranienstraße von einer Streife der Stadtpolizei angetroffen. An seiner Kleidung wurden Blutanhaftungen festgestellt. Auf Nachfrage gab er an, dass er gegen 23:30 Uhr an der Bushaltestelle "Luisenstraße" eine Auseinandersetzung mit einer Gruppe von Männern gehabt habe. Als er sich nach dem Streit von der Gruppe entfernt habe, sei ihm dann im Nachgang eine blutende Verletzung am Bein aufgefallen. Wie diese verursacht worden sei, könne er nicht sagen. Der Mann war augenscheinlich stark alkoholisiert und konnte die Gruppe nur als "männlich, ausländisches Erscheinungsbild" beschreiben. Durch einen hinzugerufenen Rettungswagen wurde der Mann zur Wundbehandlung in ein Krankenhaus gebracht. Den ersten vorläufigen Erkenntnissen zufolge, ist die Verletzung nicht schwerwiegend. Wie diese beigebracht wurde, steht nicht abschließend fest; der Einsatz eines Messers kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2140 zu melden.

2. Streit in Bahnhof und an Bushaltestelle endet mit Faustschlag, Wiesbaden, Hauptbahnhof und dortiger Bussteig, 08.04.2020, 05:40 Uhr

(He)Gestern Morgen wurde ein 59-jähriger Wiesbadener am Bussteig vor dem Hauptbahnhof aus einer Personengruppe heraus geschlagen und dadurch leicht verletzt. Der Streit nahm gegen 05:40 Uhr im Innern des Bahnhofes an einem Verkaufsstand für Backwaren seinen Anfang. Hier wurde dem Geschädigten, als er in der Warteschlange stand, absichtlich Alkohol aus einer Flasche übergegossen. Um einen weitere Eskalation zu verhindern, sei er dann nach draußen an den Bussteig "F" gegangen. Die Gruppe sei ihm wohl gefolgt und plötzlich habe er von einer Person einen Faustschlag versetzt bekommen. Neben einer Verletzung im Gesicht sei auch noch die getragene Brille zu Bruch gegangen. Nach der Körperverletzung habe sich die Gruppe in Richtung Schlachthof entfernt. Beschreibung Haupttäter: Circa 24 Jahre, circa 1,85 Meter, schwarze Bekleidung, rote Schrift auf der Oberbekleidung, deutsches Erscheinungsbild. Beschreibung der drei Begleiter: Alle circa 24 Jahre und ebenfalls deutsches Erscheinungsbild. Eine Person sei circa 1,85 m groß, von kräftiger Figur und habe schwarze Bekleidung getragen. Ein weiterer Begleiter sei circa 1,75 Meter groß, schlank und habe helle Kleidung getragen. Der dritte Begleiter sei circa 1,90 Meter groß und von schlanker Figur gewesen. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2140 zu melden.

3. Pärchen streitet sich - Gewahrsam! Wiesbaden, Paulinenstraße, Am Warmen Damm 08.04.2020, 10:55 Uhr

(He)Gestern Morgen kam es in Wiesbaden im Bereich der Grünanlage "Warmer Damm" zu einem Streit zwischen einem Paar, in dessen Verlauf die Beteiligten ein Messer und eine Schreckschusswaffe teilweise in den Händen hielten. Dies rief natürlich Zeugen auf den Plan, welche die Polizei verständigten. Gegen 11:00 Uhr wurde der Streit gemeldet und umgehend fuhren Polizeistreifen nach dort. Tatsächlich konnte eine 68-Jährige mit Messer in der Hand angetroffen werden. Bis der Sachverhalt aufgeklärt werden konnte, wurden der Frau sowie dem 70-jährigen Mann zunächst Handfesseln angelegt. Bei einer Durchsuchung der persönlichen Gegenstände des Paares konnte auch die beschriebene Schreckschusswaffe aufgefunden werden. Die Hintergründe des Streites lagen wohl im persönlichen Bereich. Das Messer und die Waffe wurden sichergestellt, die polizeibekannten Personen zur Ordnung aufgerufen, entsprechende Strafanzeigen gefertigt und ein Platzverweis für die Innenstadt ausgesprochen. Keine halbe Stunde später wurde der Polizei gemeldet, dass eine Frau und ein Mann auf dem Mauritiusplatz Passanten anpöbeln würden. Wieder handelte es sich um die zwei Protagonisten vom Warmen Damm. Aufgrund des Verstoßes gegen den Platzverweis wurden der Mann und die Frau nun festgenommen und zur Durchsetzung von diesem in das Polizeigewahrsam eingeliefert.

4. Einbruch in Restaurants, Wiesbaden, Goldgasse, 06.04.2020, 14:00 Uhr - 08.04.2020, 09:35 Uhr

(He)Zwischen Montag, 14:00 Uhr und gestern, 09:35 Uhr drangen Einbrecher in der Goldgasse in zwei Restaurants ein und verursachten einen Gesamtschaden von circa 3.000 Euro. Im Tatzeitraum gelangten die Täter in das betroffene Wohn- und Geschäftshaus und drangen von hier gewaltsam in ein Restaurant ein. Aus dessen Küchenbereich hatten die Täter auch Zutritt zu der zweiten betroffenen Gaststätte. Aus den Gasträumen wurden Kassencomputer und Bondrucker entwendet. Anschließend gelang den Tätern unerkannt die Flucht. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345- 0 zu melden.

5. Unfallflucht in Berliner Straße, Wiesbaden, Berliner Straße, 07.04.2020, 20:00 Uhr - 08.04.2020, 06:00 Uhr

(He)Zwischen Dienstagabend, 20:00 Uhr und gestern, 06:00 Uhr kam es in Erbenheim in der Berliner Straße zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Sachschaden von circa 6.000 Euro entstand. Der geschädigte Fahrzeugbesitzer stellte seinen schwarzen Kia auf einem dafür vorgesehenen Parkplatz im Bereich der Hausnummer 233 ab. Gestern, gegen 06:00 Uhr, stellte er bei seiner Rückkehr an das Fahrzeug die stark beschädigte rechte Fahrzeugseite fest. Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin liegen bis dato nicht vor. Der Wiesbadener Verkehrsdienst hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Gartenschuppen aufgebrochen, Lorch, Geißbergweg, 25.03.2020 bis 08.04.2020, (pl)In den vergangenen 14 Tagen haben sich Einbrecher auf einem Gartengrundstück im Bereich des Geißbergwegs in Lorch an einem Schuppen zu schaffen gemacht. Die Täter brachen die Tür des Gartenschuppens auf und entwendeten hieraus diverse dort gelagerte Gegenstände im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

2. Außenspiegel abgetreten, Taunusstein, Hahn, Gottfried-Keller-Straße, 06.04.2020, 13.00 Uhr bis 08.04.2020, 12.30 Uhr, (pl)Zwischen Montagmittag und Mittwochmittag wurde in der Gottfried-Keller-Straße in Taunusstein-Hahn der rechte Außenspiegel eines dort abgestellten Fahrzeugs abgetreten. Der Geschädigte hatte seinen Pkw montags gegen 13.00 Uhr auf einem Parkplatz abgestellt und musste dann am übernächsten Tag gegen 12.30 Uhr den kaputten Spiegel feststellen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

3. Geparktes Auto beschädigt, Bad Schwalbach, Bahnhofstraße, 08.04.2020, 08.30 Uhr bis 09.40 Uhr, (pl)Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Bahnhofstraße in Bad Schwalbach ist am Mittwochmorgen ein Opel Crossland im Kofferraumbereich beschädigt worden. Der betroffene Pkw war zwischen 08.30 Uhr und 09.40 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

4. Verkehrsschild beschädigt - Unfallflucht, Taunusstein, Wehen, Obere Waldstraße, 06.04.2020, 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr, (pl)In der "Obere Waldstraße" in Taunusstein-Wehen wurde am Montagnachmittag ein Verkehrsschild bei einer Unfallflucht beschädigt. Der Unfall ereignete sich zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr im Bereich der Einmündung zur Platter Straße. Mögliche Unfallzeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

