Polizei Bonn

POL-BN: Einbruch in Friseursalon in Wachtberg-Pech - Unbekannte erbeuteten Bargeld

BonnBonn (ots)

In den Nachtstunden zum 17.11.2020 kam es auf der Pecher Hauptstraße zu einem Einbruch in ein Friseurgeschäft: Nach den bisherigen Ermittlungen tauchten die Unbekannten gegen 01:20 Uhr vor dem Geschäft auf und verschafften sich durch Einschlagen der Eingangstüre mit einem Stein Zugang in das Ladenlokal. Hier entwendeten sie Bargeld aus dem Kassenbereich und verließen den Tatort schließlich unerkannt.

In dem Zeitraum zwischen dem 16.11.2020, gegen 18:00 Uhr, und dem 17.11.2020, gegen 08:00 Uhr, kam es auf der Königswinterer Straße in Ittenbach zu einem Einbruch in ein Friseurgeschäft. Auch in diesem Fall verschafften sich Unbekannte durch das Einschlagen der Ladentürscheibe Zugang in das Geschäft - über Art und Umfang möglichen Diebesgutes liegen derzeit noch keine abschließenden Erkenntnisse vor.

Das zuständige KK 34 hat die weitergehenden Ermittlungen zu den beiden Fällen übernommen und prüft auch, ob die Tatausführungen in einem möglichen Zusammenhang stehen könnten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

