Polizei Düren

POL-DN: Einbrecher kam übers Dach

Düren (ots)

Ein unbekannter Täter brach in der Nacht zu Donnerstag in ein Bürogebäude an der Nideggener Straße ein.

Anhand der Überwachungstechnik kann die Tatzeit eingegrenzt werden auf den Zeitraum zwischen 02:00 Uhr und 02:20 Uhr. Ein Unbekannter war auf nicht bekannte Weise auf das Dach des Gebäudekomplexes geklettert und hatte sich über eine Luke Zutritt zum Objekt verschafft, wobei er einen Teil der Deckenverkleidung beschädigte. In den Büroräumen suchte er nach Wertsachen und konnte ersten Erkenntnissen zufolge Bargeld und ein Mobiltelefon entwenden. Damit flüchtete er durch ein Fenster und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Der Täter war ungefähr 165 cm groß und von normaler bis schlanker Statur. Er trug eine helle Jeans und einen schwarzen Kapuzenpullover. Hinweise zur Tat und dem beschriebenen Verdächtigen werden an die Leitstelle der Polizei unter der Telefonnummer 0242 1949-6425 erbeten

