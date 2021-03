Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auf Trittbrett mitgefahren

Aulendorf/Biberach/Ulm (ots)

Ein 29-Jähriger ist am gestrigen Sonntagabend (21.03.2021) gegen 17:00 Uhr am Bahnhof Aulendorf unerlaubt auf dem Außentrittbrett eines Regional-Expresses Richtung Ulm mitgefahren. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 29-jährige Mann den Zug offenbar kurz vor der Abfahrt zum Rauchen verlassen haben, als sich daraufhin die Türen schlossen und die Bahn sich in Bewegung setzte. Da sich zu diesem Zeitpunkt seine Begleiterin noch im Zuginneren befunden haben soll, entschied sich der Mann offenbar dazu, auf das Außentrittbrett der abfahrenden Bahn aufzuspringen. Aufmerksames Servicepersonal der DB beobachtete das Geschehen und informierte unverzüglich den Triebfahrzeugführer, der den anfahrenden Zug zum Stillstand brachte. Der deutsche Staatsangehörige, der nach dem Halt des Zuges wieder in die Bahn einstieg, konnte am nächsten Halt in Biberach durch alarmierte Einsatzkräfte festgestellt werden. Die Bundespolizisten verbrachten den geständigen Tatverdächtigen für die weiteren strafprozessualen Maßnahmen zunächst auf das Bundespolizeirevier nach Ulm. Der im Landkreis Heidenheim wohnhafte Mann muss nun mit einer Strafanzeige wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffes in den Bahnverkehr rechnen. Zeugen des Vorfalls, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang: Unbefugte Aufenthalte in Gleisanlagen sowie das Mitfahren außerhalb der Personenwagen sind lebensgefährlich! Die Gefahren im Bahnbetrieb, die unter anderem vom Starkstrom und beweglichen Teilen ausgehen, sind nicht sichtbar und werden oftmals völlig unterschätzt. Es können sich hierdurch schwere bis tödliche Verletzungen oder Verbrennungen zugezogen werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell