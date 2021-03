Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Gegenverkehr übersehen

53879 Euskirchen (ots)

Mittwochnachmittag (15.25 Uhr) befuhr ein 59-Jähriger aus Kall mit seinem Pkw die Kommener Straße stadtauswärts. Nach eigenen Angaben wollte er nach links in die Mainstraße abbiegen. Dabei erkannte er den Pkw eines 57-jährigen Euskircheners zu spät. Dieser befuhr die Kommerner Straße in entgegengesetzter Richtung. Durch den folgenden Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer verletzt. Rettungswagen brachten sie in Krankenhäuser.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell