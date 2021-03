Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - Vermisster gefunden

Mechernich (ots)

Der gesuchte Senior (84), der am heutigen Donnerstag das Krankenhaus in Mechernich verlassen hatte, ist soeben unversehrt dank eines Zeugenhinweises aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung in Mechernich am Kreisverkehr Bruchgasse / Kiefernweg angetroffen worden.

Ein Rettungswagen brachte den dementen Mann ins Krankenhaus zurück.

Wir bedanken uns bei der Bevölkerung für die Mithilfe. So war ein schnelles Auffinden möglich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell