Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unfall verursacht, dennoch geflüchtet - ein Schwerverletzter

Zülpich-Dürscheven (ots)

Am Dienstag (10.30 Uhr) fuhr ein 52-Jähriger aus dem Stadtgebiet Zülpich die Bundesstraße 56 mit seinem Bagger Richtung Dürscheven.

Der Bagger-Fahrer wurde zwischen Enzen und Dürscheven von einem Pkw-Fahrer aus Euskirchen (35) überholt.

Während des Überholvorgangs hat ein Pick-up-Fahrer versucht, beide Fahrzeuge zu überholen. Dabei kam der Euskirchener von der Fahrbahn ab, überschlug sich und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Der Pick-up-Fahrer flüchtete.

Merkmale des gesuchten Pick-ups: schwarz, silberne Chromstreifen/-streben im Bereich der Ladefläche und ein silberner / weißer Schriftzug.

Hinweise werden an die Polizei Euskirchen unter 02251 799 460, 02251 7990 oder per Email an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten.

