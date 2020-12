Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Einbruch in Wohnhaus

BramscheBramsche (ots)

Ein Wohnhaus im Fasanenweg war am Mittwochabend das Ziel von Einbrechern. Die Täter hebelten zwischen 20 Uhr und 23.25 Uhr ein Fenster des Gebäudes auf, stiegen in die Räumlichkeiten ein und suchten im gesamten Erdgeschoss nach Wertgegenständen. Letzendlich wurden die Unbekannten fündig und flüchteten mit Bargeld, Schmuck, Uhren und einem Notebook. Die Bramscher Polizei bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten. Telefon: 05461/915300.

