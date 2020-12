Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Badbergen: Einbrecher nahmen Gartengeräte mit

BadbergenBadbergen (ots)

Unbekannte sind vermutlich in der Nacht zu Mittwoch in die Lagerhalle eines ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesens an der Alten Heerstraße eingebrochen und haben elektrische Gartengeräte der Marke Stihl erbeutet. Die Täter hebelten eine Zugangstür auf, schauten sich in der Halle um und nahmen schließlich zwei elektrische Heckenscheren sowie eine Motorsense mit. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte unter 05431/907760 bei der Polizeistation Quakenbrück.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0171-5560343

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell