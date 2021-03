Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Hochwertigen Pkw gestohlen

53925 Kall-Scheven (ots)

Als ein 53-Jähriger am frühen Montagmorgen seinen BMW X 5 nutzen wollte, bemerkte er den Diebstahl seines Fahrzeugs.

Unbekannte hatten in der vergangenen Nacht einen am Haus liegenden kleinen Parkplatz "Am Alenberg" aufgesucht und den Pkw gestohlen.

Das Fahrzeug verfügt über ein Key-Less-System.

Den Fahrzeugschlüssel hatte der Geschädigte in seinem Einfamilienhaus im Bereich des Einganges deponiert.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell