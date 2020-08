Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Eigentümer eines Kerzenleuchters gesucht (Mit Foto)

Delmenhorst (ots)

Die Polizei Wardenburg sucht den Eigentümer des auf dem Foto abgebildeten Kerzenleuchters mit der Aufschrift "Ich bin das Licht der Welt" sowie dem Christusmonogramm (XP).

Der Leuchter wurde am Freitag, 26. Juni 2020, vor der Kirche in Wardenburg in der Straße Nordkamp aufgefunden.

Bislang konnte kein Eigentümer oder eine Kirche ermittelt werden, aus der der Leuchter stammt.

Hinweise nimmt die Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-115 entgegen.

