POL-RZ: Brand in einer Holzbaufirma

22. April 2020 | Kreis Stormarn - 21.04.2020 - Reinfeld

Am 21.04.2020, gegen 14:50 Uhr, wurde der Polizei ein Feuer auf dem Firmengelände einer Treppenbaufirma in der Grootkoppel in Reinfeld gemeldet.

In einem angeschlossenen Silo wird die anfallende Holzspäne der Treppenbaufirma gelagert und nach der anschließenden Verbrennung zur Beheizung von Produktionshallen eingesetzt. Ersten Ermittlungen zufolge könnte der Brand in diesem Bereich entstanden sein.

Während der aufwendigen Löscharbeiten durch die Feuerwehren Reinfeld und Bad Oldesloe, die sich über mehrere Stunden erstreckte, griff das Feuer auf den Dachstuhl einer Produktionshalle über.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Zur genauen Brandursache sind derzeit noch keine Angaben möglich. Die Kriminalpolizei in Bad Oldesloe hat die Ermittlungen aufgenommen.

