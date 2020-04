Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Ohne Führerschein, alkoholisiert am Steuer und offener Haftbefehl

Ratzeburg (ots)

20. April 2020 - Kreis Stormarn - 18.04.2020 - Siek Am Samstag (18.04.2020) haben die Beamten des Polizei-Autobahnrevieres Ratzeburg im Rahmen einer Verkehrskontrolle festgestellt, dass ein Autofahrer nicht nur alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs, war, sondern auch noch ein Haftbefehl gegen ihn vorlag.

Kurz vor 21.00 Uhr kontrollierten die Beamten in der Landesstraße in Siek einen Pkw, Mercedes-A-Klasse. Der 49-jährige Fahrzeugführer gab zunächst falsche Personalien an. Den Grund ermittelten die Beamten kurze Zeit später. Der 49-jährigen Ahrensburger war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, zudem lag gegen ihn auch ein offener Vollstreckungshaftbefehl vor. Weiterhin bestand auch der Verdacht, dass der Ahrensburger unter dem Einfluss von Alkohol stand. Eine entsprechende Überprüfung führte zu einem vorläufigen Wert von 1,1 Promille.

Die Entnahme einer Blutprobe wurde daraufhin angeordnet. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne gültiger Fahrerlaubnis.

Erspart blieb dem 49-jährigen nach der Einzahlung eines festgelegten Betrages nur der Haftantritt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Sandra Kilian

Telefon: 04541/809-2010

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell