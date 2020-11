Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: 19-Jähriger kommt mit Pkw von der Fahrbahn ab und prall gegen Baum

Bild-Infos

Download

SandeSande (ots)

Der 19-Jährige Schortenser befuhr am 17.11.2020, um 20.15 Uhr, mit seinem Pkw die Gödenser Straße in Richtung Neustadtgödens. Aus bislang unbekannter Ursache kam er in einer Linkskurve in Höhe des Schlosses rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw kam senkrecht auf der Fahrzeugfront stehend und mit der Unterbodenseite am Baum anlehnend zum Stehen. Der 19-Jährige konnte sich selbst befreien und Hilfe rufen. Er wurde mit den Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der stark beschädigte Pkw musste aufwändig geborgen werden. Über den Verletzungsgrad des Fahrers können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell