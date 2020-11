Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall im Kreisverkehr

BockhornBockhorn (ots)

Ein 20-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw missachtete beim Einfahren in den Kreisverkehr in Bockhorn, Urwaldstr. (K 102) die Vorfahrt eines 57-jährigen Pkw-Führers. Es entstanden lediglich Sachschäden an beiden Kraftfahrtzeugen.

