Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Erneut Betrüger am Telefon

ZetelZetel (ots)

Der Polizei Zetel wurde am gestrigen Tage eine bereits bekannte Betrugsmasche gemeldet, die bundesweit verbreitet ist. Die Täter kontaktieren vornehmlich ältere Bürgerinnen und Bürger und versuchen mittels geschickter Gesprächsführung an Kontodaten zu gelangen oder die potentiellen Opfer zu Geldüberweisungen zu veranlassen.

Zum vorliegenden Fall:

Eine 71-jährige Frau erhielt vor wenigen Tagen einen betrügerischen Telefonanruf. Im Telefonat erklärte der Täter, ihre Schulden bei der GZE Lotterie würden weit über 1.000 Euro betragen, die Sperrung ihres Kontos würde kurz bevorstehen. Im Weiteren gab der Täter vor, er wäre Staatsbediensteter und würde sogar die Kontoverbindungen der Angerufenen kennen. Die Überweisung des hohen Bargeldbetrages wurde von der 71-Jährigen eingefordert und eine erneute Kontaktaufnahme in Aussicht gestellt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei:

- teilen Sie niemals am Telefon Daten zu ihrer Person (Name, Vorname, Geburtsdatum, Wohnanschrift) oder Kontoverbindungen mit - legen Sie einfach auf, wenn Sie den/ die Anrufer(in) nicht kennen - ordnungsgemäß zivilrechtliche Ansprüche werden nicht mündlich geltend gemacht, weisen Sie den Anrufer auf den Postweg hin - wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen nahen Angehörigen oder vertrauensvoll an die Polizei in Ihrer Nähe.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell