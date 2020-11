Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Friedlicher Verlauf der Demos in Jever

JeverJever (ots)

Auf dem Schloßplatz in Jever fanden sich gestern Abend, gegen 19:00 Uhr, ca. 80 und zeitweise mehr als 100 Versammlungsteilnehmer anlässlich zu einer Gegendemonstration gegen die "Querdenker"-Anhänger ein. Seit mehreren Wochen trafen sich immer montags Teilnehmer am Sagenbrunnen, um dort die Corona-Beschränkungen der Landes- und Bundesregierung infrage zu stellen. Auch gestern fanden sich ca. 45 Perosonen bei der Versammlung der "Querdenker" ein. In Sicht- und Hörweite hielten die beiden Demonstrationen ihre Redebeiträge ab. Die eingesetzten Polizeibeamten mussten in den 2 Stunden andauernden Veranstaltungen nicht eingreifen, die Teilnehmer beider Versammlungen verhielten sich ruhig und beachteten die zur Zeit geltenden Rechtsnormen.

