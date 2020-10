Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Rollerfahrer schwer verletzt

Hörstel (ots)

Ein 82-jähriger Rollerfahrer aus Ibbenbüren ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag (01.10.2020) gegen 13.10 Uhr auf der Tecklenburger Straße in Hörstel schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte sich auf der Tecklenburger Straße an der Ortsgrenze zu Ibbenbüren eine Autokolonne gebildet, weil der langsamere Rollerfahrer vorwegfuhr. Mehrere Pkw überholten den 82-Jährigen, der sich rechts hielt. Offenbar wollte schließlich auch ein 20-jähriger Autofahrer aus Rheine den Rollerfahrer linksseitig überholen. Es kam zum Zusammenstoß. Ein Zeuge erklärte, der 82-Jährige habe zuvor kurzzeitig auf einem Schotterweg am Fahrbahnrand gewartet, um mehrere Pkw passieren zu lassen. Vor dem Zusammenstoß sei der Roller wieder auf die Fahrbahn gefahren. Ein weiterer Zeuge schilderte, er habe gesehen, wie der Rollerfahrer über die Motorhaube des VWs des 20-Jährigen geschleudert wurde und im linken Grünstreifen liegen blieb. Der genaue Unfallhergang ist noch nicht geklärt. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an. Der 82-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der 20-Jährige VW-Fahrer blieb unverletzt. Die Tecklenburger Straße musste kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt werden. Der Roller hat Totalschaden. Der Gesamtsachschaden an beiden Fahrzeugen liegt nach ersten Schätzungen bei rund 8000 Euro.

