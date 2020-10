POL-ST: Rheine, Unfall mit Schwerverletztem

Polizei Steinfurt

An der Kreuzung Salzbergener Straße/Konrad-Adenauer-Ring ist es am Donnerstag (01.10.2020) gegen 17.25 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 20-jähriger Pedelec-Fahrer trug schwere Verletzungen davon. Nach erster Sichtung der Spuren und einer ersten Befragung der Zeugen durch die Polizei stellt sich der Unfallhergang wie folgt dar: Eine 24-jährige Autofahrerin aus Hörstel fuhr auf der Salzbergener Straße (B 481) in Richtung Innenstadt. An der Ampel Kreuzung Konrad-Adenauer-Ring/Schleupestraße wollte sie geradeaus fahren. Sie sah jedoch das Rotlicht, das die Ampel für sie zeigte, zu spät. Sie konnte nicht mehr bremsen und erfasste den 20-jährigen Pedelec-Fahrer aus Rheine, der die Kreuzung von links überqueren wollte. Der 20-Jährige wurde bei dem heftigen Aufprall schwer verletzt und nach notärztlicher Behandlung am Unfallort ins Uniklinikum Münster gebracht. Die Autofahrerin erlitt einen Schock und musste ebenfalls zur Behandlung in ein Krankenhaus gefahren werden. Die Kreuzung wurde während der Unfallaufnahme kurzzeitig voll gesperrt. Es bildete sich ein deutlicher Rückstau auf dem Konrad-Adenauer-Ring. Den Sachschaden des Unfalls schätzt die Polizei auf rund 3.500 Euro.

