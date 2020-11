Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Krankenfahrstuhls

VarelVarel (ots)

Am 17.11.2020, gegen 15.15 Uhr, ereignete sich an der Einmündung Mühlenstraße Ecke Breslauer Straße in Varel ein Verkehrsunfall. Der 63-jährige Führer eines Krankenfahrstuhls stieß beim Anfahren gegen das rechte Heckteil des Transporters. An beiden Fahrzeugen entstanden leichte Sachschäden.

