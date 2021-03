Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Feuerholz in Brand gesetzt

53894 Mechernich-Lessenich (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (6.22 Uhr) rückte die Feuerwehr zu einem Brand an der Wachendorfer Straße aus. Hier hatten bisher Unbekannte ein gefülltes Feuerholzgitter am Sportplatz in Brand gesteckt. Die Feuerwehr konnte das Feuer umgehend löschen. Weiterer Sachschaden entstand nicht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell