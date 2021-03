Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Geschlagen und beleidigt

Stuttgart (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 28 und 41 Jahren ist es Samstagmittag (20.03.2021) gegen 13:00 Uhr am Stuttgarter Hauptbahnhof gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die beiden deutschen Staatsangehörigen zunächst auf der Fahrt in einem Regionalexpress Richtung Stuttgart in Streit geraten sein, in dessen Folge der 41-Jährige den 28-Jährigen offenbar verbal beleidigte. Im weiteren Verlauf soll es dann zu einer wechselseitigen körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein, bei der sich der mit fast 2,1 Promille alkoholisierte 41-Jährige eine Verletzung unter dem Auge zuzog. Sein 28-jähriger Kontrahent verblieb trotz des Vorfalls augenscheinlich unverletzt. Nach erfolgter Personalienfeststellung konnte die Tatverdächtigen und Zeugen ihren Reiseweg fortsetzen. Die Ermittlungen zum Sachverhalt und dem genauen Ablauf der Tat dauern an, mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Bundespolizei unter der Rufnummer +49711870350 zu melden

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell