Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Polizei bittet um Hinweise: Suche nach einem Pkw

53881 Euskirchen-Wüschheim (ots)

Am Mittwochabend (21.50 Uhr) ereignete sich in Wüschheim ein Unfall.

Ein Radfahrer befuhr mit seinem Fahrrad die Andersenstraßen in Euskirchen-Wüschheim von Wüschheim in Fahrtrichtung Procter & Gamble. Er beabsichtigte an der Amundsenstraße weiter geradeaus zu fahren.

Zur gleichen steuerte ein Verkehrsteilnehmer in seinem VW Golf auf der Andersenstraße in die gleiche Fahrtrichtung. Der VW Golf überholte den Radfahrer auf Höhe der Einmündung Amundsenstraße und steuerte seinen Wagen unmittelbar vor dem Radfahrer nach rechts in die Amundsenstraße.

Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, worauf der Radfahrer stürzte und sich Verletzungen an Armen, Händen und Beinen zuzog. Der Golffahrer flüchtete von der Unfallstelle.

Zum Unfallverursacher kann nur angegeben werden, dass es sich um einen dunklen VW Golf handeln soll. Das Golfmodell kann auch nicht sicher angegeben werden. Es könnte sich aber eventuell um einen Golf 4 gehandelt haben.

Sachdienliche Hinweise zur Aufklärung des Unfalls werden telefonisch erbeten an 02251 799-460, 02251 799-0 oder per Email an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell