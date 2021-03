Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Baumstämme überfahren

Lorch (Württemberg) (ots)

Unbekannte haben am vergangenen Freitag (26.03.2021) gegen 18:00 Uhr zwei etwa 10 - 15 cm dicke Baumstämme auf die Gleise Höhe Lorch gelegt. Der Triebfahrzeugführer einer Regionalbahn Richtung Crailsheim hatte die beiden kleineren Stämme zuvor im Gleisbett bemerkt, konnte ein Überfahren allerdings nicht mehr verhindern. Der Regionalzug, der zu diesem Zeitpunkt mit etwa 50 Reisenden besetzt war, setzte anschließend seine Fahrt zunächst bis zum Bahnhof Aalen fort und wurde daraufhin zur Überprüfung auf etwaige Beschädigungen aus dem Zuglauf genommen. Trotz des Vorfalls verblieben alle Reisenden unverletzt. Es kam zu geringen bahnbetrieblichen Verzögerungen. Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich zur Tatzeit mehrere Jugendliche auf einem angrenzenden Parkplatz eines an der Maierhofstraße gelegenen "Aldi" und beobachteten das Geschehen. Eine Tatbeteiligung kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Die Bundespolizei hat inzwischen die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Aufenthalte im Gleisbereich lebensgefährlich sind. Züge nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Selbst bei einer sofort eingeleiteten Notbremsung kommen Züge erst nach mehreren hundert Metern zum Halt (Der Bremsweg eines Zuges bei 100 km/h beträgt bis zu 1.000 Meter). Weitere Informationen dazu unter: https://www.bundespolizei.de/Web/DE/02Sicher-im-Alltag/04Sicher-auf-Bahnanlagen/01_Eigene-Vorsicht/Eigene-Vorsicht_node.html

